Urgent- Audio incitant au saccage du siège Benno Bokk Yaakar: Barth dément

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 18:32 commentaire(s)|

Barthelemy Dias dément de manière formelle d'être l'auteur de l'audio qui demande à des jeunes d'attaquer le siège de Benno Bok Yaakar.



Ainsi, il a exigé un démenti formel de la part des sites internet qui se sont permis de reprendre une audio me prêtant une voix qui n'est pas la mienne, avec pour objectif de me faire arrêter.



Dans le cas contraire, avertit-il, il se réserve le droit de porter plainte contre ces sites. « Vive la résistance. Vive la démocratie », lit-on, sur sa page Facebook.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

Cliquez-ici pour regarder plus de videos