Urgent-Bougazelli parle : « Je n’ai pas fui, je vais répondre, je suis diabétique » Introuvable et aphone depuis l’éclatement de l’affaire de trafic de faux billets dans laquelle il est impliqué, le député Seydina Fall Bougazelli s’est enfin exprimé. Et c’est pour nier avoir fui et refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie.

« Je n’ai pas fui, pourquoi devrais-je fuir ? Ce qui s’est passé, c’est que jeudi quand je suis sorti de la convocation, j’ai eu une crise d’hyperglycémie, parce que je suis diabétique. J’avais un taux de 3,8 », a-t-il déclaré sur la RFM.

Et de poursuivre, « je me suis rendu à Touba et je me suis entretenu avec mes avocats. Je vais répondre à la convocation. J’ai confiance en la justice de mon pays. je suis même prêt à démissionner de mon poste de député ».

Et de jurer : « je suis innocent. Je ne connais même pas ces personnes interpellées dans cette affaire, à part un certain Mamadou. »



