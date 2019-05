Urgent : Cheikh Béthio Thioune est décédé Le guide des Thiancoutanes est décédé ce mardi 7 mai 2019 à Bordeaux en France où il était allé se soigner. Ce, au lendemain du verdict dans le procès des thiantacounes pour le double meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, à l’issue duquel, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés par contumace et, à verser 100 millions de francs à chaque famille des victimes, solidairement avec ses co-accusés.

Un de ses avocats, Me Ousmane Sèye avait révélé que Cheikh Béthio Thioune était très malade et avait perdu 20 kilos, démentant ainsi certains qui soutenaient que Cheikh Béthio Thioune a voulu échapper à la justesse en se rendant en France à quelques jours de l’ouverture du procès. La rédaction de leral.net présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à tous les thiantacounes et à toute la communauté mourides. Nous y reviendrons







