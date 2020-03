Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Urgent- Diop Iseg toujours en garde à vue et déferrement pour tout le monde: La poire coupée en deux parties Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qu’on appelle couper la poire en deux. Après avoir écouté toutes les parties depuis vendredi, la Division de la cybercriminalité vient de boucler son dossier « Diop Iseg. » Comme l’avait écrit Kewoulo, c’est tout le monde qui sera présenté au procureur de la République.



En personnes libres pour les jeunes et emmené dans un fourgon pour le patron de l’Iseg, ils se seront présentés au procureur de la République, demain mercredi 11 mars. Si des indices concordants, ayant été découverts à l’encontre des jeunes, ont motivé leur poursuite au pénal par le directeur de l’enquête judiciaire, pour des délits de diffusions de données personnelles, chantage et séquestration, c’est un gouffre de délits qui a été retenu à l’encontre de Mamadou Diop. A en croire des sources judiciaires consultés par Kewoulo, « il est poursuivi pour des délits d’incitation à la débauche et de détournement de mineure. Les chefs de viols n’ont pas été visés. »



Comme on le voit, il appartient désormais au parquet de requalifier les faits et décider le sort judiciaire de chacune des parties. Pour sa part, Djeyna Baldé, la jeune fille par qui le scandale est arrivé, a été conduit -vers midi- par les policiers pour un examen médical classique. « Après avoir passé tant de temps à faire des va et vient à l’unité, il est normal que l’on s’assure que la personne qui vient de nous quitter est bien portante. » Ont soutenu des sources proches du parquet. Pour sa part, Mamadou Diop va passer sa dernière nuit de garde à vue. Il peut, toutefois, retourner en garde à vue si le parquetier décidait de lui faire subir le sort du retour de parquet.



