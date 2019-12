Urgent- Guy Marius Sagna et Cie déférés au parquet: Un dispositif inédit mis en place

Arrêtés vendredi dernier lors d’une marche pour protester contre la hausse de l’électricité et poursuivis pour infraction à l’ordre public, attroupement et participation à une manifestation non autorisée, Guy Marius Sagna et ses 8 camarades viennent d’être déférés au parquet. Ils sont arrivés ce lundi au tribunal de Dakar précieusement à 13h25 minutes.



Mais ce qui étonne, c’est l’important dispositif sécuritaire mis en place par les policiers. En effet, en plus de la voiture qui a conduit les activistes jusqu’au palais de justice, s’ajoutent 2 autres véhicules composés de policiers armés jusqu’aux dents qui ont suivi le peloton.

