Urgent: Guy Marius et Cie arrêtent la grève de la faim

Guy Marius Sagna et ses codétenus ont décidé d'arrêter leur grève de la faim. Leur avocat, Me Moussa Sarr soutient avoir reçu mandat des parents et de leurs organisations, dont "Frap-France Dégage", "Nittu Deug", Gilets rouges et Fds, pour négocier avec eux, en vue de lever leur mot d'ordre de grève.



Et après discussions, révèle-t-il, ils ont accepté de mettre un terme à leur mouvement d'humeur dès ce mardi à 12 heures.



