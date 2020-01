Urgent: Guy Marius sagna reste en prison ! La Cour d'appel de la Chambre d'accusation de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Guy Marius Sagna. L'activiste va devoir prendre son mal en patience en prison. Plus chanceux, ses deux co-inculpés, Fallou Seck et Ousmane Sarr sont provisoirement libres.

Guy Marius Sagna est poursuivi pour incitation à la révolte, attroupement ayant occasionné des troubles à l'ordre public, participation à une manifestation interdite, rébellion, violences et voies de faits sur agents de la force publique.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 14:39



