Urgent / Incendie ravageur dans le centre-ville : le marché « Salle de vente » parti en fumée Très connu pour ses meubles et accessoires de maison, le marché « Salle de vente » est situé sur l’avenue Lamine Guèye, qui mène vers le marché Sandaga. Selon les premières informations recueillies, ce désastre serait parti d’un court-circuit.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont venus au secours de ces commerçants majoritairement issus du Baol. Toutefois, s’ils ont largement éteint les coins les plus touchés, au moment où ces lignes sont écrites, nos braves soldats du feu faisaient face à des poches de résistance.



A coup sûr, les dégâts seront énormes, car au-delà des meubles exposés, ce grand marché est aussi un réceptacle pour divers objets de luxe comme d’occasion. Et malheureusement, presque chaque individu en ce lieu de travail est aussi un soutien de famille, d’ici et de l’intérieur du pays.



Nous y reviendrons…



