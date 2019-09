Urgent: Karim Xrum Xax et Cie déférés au parquet Abdou Karim Guèye, alias Karim Xrum Xax et cinq autres arrêtés par la police lundi dernier devant la Cathédrale de Dakar, viennent d’être déférés au parquet.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 16:09

L’activiste et ses compagnons exprimaient dans la rue leur désaccord contre l’interdiction du port de voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc. En effet, la polémique sur le port de voile refait surface au Sénégal.



Selon l’école, la décision d’interdire le port du voile est conforme à ce qui a toujours été observé dans l’ensemble des établissements de la Congrégation à travers le monde (57 pays) et en particulier, dans la province de l’Afrique de l’Ouest, composée du Sénégal, du Burkina-Faso, du Niger et du Togo.

