Urgent : Karim Xrum Xax libre

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juillet 2020 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Un ouf de soulagement pour les parents, amis et proches de Karim Xrum Xax. La liberté provisoire introduite par ses avocats a eu une suite favorable. Le Juge Bara Gueye, de la 3ème chambre correctionnelle, a ordonné la mise en liberté provisoire de l’activiste.



Condamné pour outrage à agent et provocation à un attroupement armé, l’activiste était en détention depuis le 11 mai.



