Urgent- L’activiste Guy Marius Sagna arrêté par la gendarmerie

L’activiste et responsable du mouvement « France dégage » Guy Marius Sagna a de nouveau été arrêté ce mardi par les force de l’ordre de l’ordre. « Quatre éléments de la section de recherches de la gendarmerie sont allés ( le) "cueillir" chez lui à Dieuppeul et l'ont conduit à la gendarmerie de Colobane où il est retenu », a annoncé le Mouvement Y en a marre, précisant qu’ aucun motif ne lui a encore été notifié.»

Leral a appris de sources sûres que son interpellation serait liée à ses dernières publications sur Facebook. L’activiste a notamment déclaré que le défunt Oudmane Tanor Dieng et l’ancien Premier ministre sont allés se soignés dans les meilleurs hôpitaux à l'étranger aux frais du contribuable.

