Urgent: L’opposition sénégalaise manifeste devant le siège RFI et France24

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Quelques dizaines militants de l’opposition manifestent au moment où ces lignes sont écrites, devant le siège du groupe ‘’France Média Monde’’ éditeur de Radio France internationale (RFI), France24 et Tv5 Monde.



« Macky Sall voleur, Macky Sall dictateur », « RFI complice », Assane Diop… (Ndlr, journaliste à RFI) », scandent-ils, à travers des haut-parleurs. Ces militants de l’opposition pour la plupart habillés aux couleurs de Pastef d’Ousmane Sonko, dénoncent l’ingérence de ces médias français dans la Présidentielle au Sénégal.



Dimanche dernier, un peu après la fermeture des bureaux de vote, les candidats Ousmane Sonko et Idrissa Seck ont aussi dénoncé la publication par une certaine presse, de «résultats tendancieux» de l’élection présidentielle. Le leader de Pastef a même cité RFI, France24, TV5 et deux médias sénégalais, en l’occurrence GFM et 2stv.















Leral.net

