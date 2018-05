Urgent- Le Recteur de l'UGB et le Dg du Crous limogés

Samedi 19 Mai 2018

Le recteur de l’Université Gaston Berger Baydallaye Kane et le Directeur du Crous (Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis) Ibrahima Diao, viennent d’être limogé. Ils sont remplacés respectivement par le Pr Ousmane Thiaré et Pape Ibrahima Faye, a appris Leral. Une information confirmée par le ministre conseiller El Hadj Hamidou Kassé, en charge de la communication de la présidence de la République.

Le départ du recteur Baydallaye Kane et du Dg du Crous, Ibrahima Diao est l’une des principales revendications des étudiants après la mort de leur camarade, Fallou Sène. Ce dernier est décédé mardi, après avoir reçu une balle au cours d’affrontements avec les forces de l’ordre à l’UGB.

