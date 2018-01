Urgent-Le Tribunal Arbitral du Sport lève la suspension de l’Us Ouakam

Le Tribunal arbitral du sport vient de lever la suspension de l’Union sportive de Ouakam décidée par la commission de recours de la FSF après les incidents dû 15 juillet dernier qui ont causé la mort de 8 supporteurs Mbourois et plusieurs blessés.



« Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision dans la procédure d’arbitrage entre l’Union Sportive de Ouakam (US Ouakam), d’une part, et la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel, d’autre part. Le TAS a établi que l’US Ouakam ne pouvait être tenu pour seul responsable des tragiques incidents survenus lors de la de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise 2017 et a revu à la baisse les sanctions infligées au club par les instances du football sénégalais.



L’exclusion de toutes compétitions pendant cinq ans, ainsi que la rétrogradation en Ligue Régionale à l’issue de cette exclusion, prononcées à l’encontre de l’US Ouakam, ont ainsi été levées avec effet immédiat », explique le communiqué du TAS repris par wiwsport.com

Le même communiqué informe que:



« 1. Dit que l’appel déposé par l’US Ouakam contre la décision de la Commission de recours de la

Fédération Sénégalaise de Football du 19 septembre 2017 est partiellement admis ;



2. Réforme la décision de la Commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football du

19 septembre 2017 comme suit ;

i. Dit que l’US Ouakam n’est que pour partie responsable des incidents survenus lors de

la finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal en date du 15 juillet 2017 ;

ii. Confirme que l’US Ouakam a perdu par forfait la finale de la Coupe de la Ligue du

Sénégal en date du 15 juillet 2017 et que le Stade de Mbour est vainqueur dudit match

par forfait ;

iii. Condamne l’US Ouakam à une amende de 500.000 francs CFA ;

iv. Dit que les matchs qui opposeront l’US Ouakam au Stade de Mbour, lorsque l’US

Ouakam recevra ce dernier au cours de la saison 2017-2018, se dérouleront à huis

clos ;



3. Lève l’exclusion de toutes compétitions pendant cinq (5) ans prononcée par la Commission de

recours de la Fédération Sénégalaise de Football à l’encontre de l’US Ouakam le 19 septembre

2017 ;



4. Lève la rétrogradation en Ligue Régionale prononcée par la Commission de recours de la

Fédération Sénégalaise de Football à l’encontre de l’US Ouakam le 19 septembre 2017.»







Le TAS confirme que : « La sentence motivée, qui sera notifiée aux parties dans les semaines à venir, mettra en exergue les raisons à l’appui de la décision de l’arbitre du TAS. En résumé, l’arbitre a déterminé que le club US Ouakam n’était que partiellement responsable des incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal le 15 juillet 2017, notamment eu égard à l’état du stade et au dispositif de sécurité mis en place à cette occasion, lequel était largement insuffisant. L’arbitre unique a ainsi estimé que les sanctions infligées à l’US Ouakam devaient être considérablement réduites ».



Cette décision du TAS ne concerne que le volet disciplinaire et sportif de cette tragique affaire et est

sans aucun lien avec d’éventuelles procédures devant les autorités judiciaires du Sénégal, civiles et/ou

pénales, actuelles ou à venir, selon le TAS.