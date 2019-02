Urgent- Le cortège d’Idrissa Seck fait 1 mort et 2 blessés

Le cortège du candidat de la coalition Idy2019 a fait un mort et deux blessés sur la route de Tambacounda à la sortie de Koumpentoum, plus précisément au village de Sam Sam 3, a constaté l’envoyé spécial de IGFM.



Deux conducteurs de moto Jakarta qui traversaient la route à vive allure, ont été heurtés de plein fouet par une des flèches de la sécurité du candidat Idrissa Seck.



L’un est mort sur le coup. L’autre s’en est sorti avec des blessures.



Quant au chauffeur, il s’est retrouvé avec une entorse, après que sa voiture a fait plusieurs tonneaux et fini sa course dans le décor.

















