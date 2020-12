Urgent : Le préfet de Dakar interdit le rassemblement des acteurs culturels prévu demain, mercredi.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020

Le rassemblement des artistes et acteurs culturels, prévu demain mercredi, est interdit par le Préfet de Dakar. Ces derniers, impactés par la Covid 19 et frappés par une mesure d’interdiction de faire des prestations dans les boites de nuit, bars et restaurants, avaient promis de marcher de gré ou de force pour manifester leur désapprobation à l’autorité.



Affaire à suivre…



