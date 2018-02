Urgent : Le procès de Khalifa Sall suspendu jusqu’à jeudi

Après une demi-journée d’audience marquée par la projection d’un film sur le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et l’ancien maire Pape Diop, le juge Malick Lamotte a décidé de suspendre le procès jusqu’à jeudi.



Ceci, pour permettre aux parties de s’essouffler et de bien préparer leurs plaidoiries. Par cette décision, le juge Malick Lamotte a évité un problème qui risque de se poser demain. Eh bien, c’est le problème de salle, parce que c’est la même qui va accueillir demain mercredi, le procès de Imam Ndao et Cie poursuivis pour terrorisme.