Urgent : Le site des Îles de la Madeleine fermé aux visiteurs

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 18:57 | | 0 commentaire(s)|

Le site du parc national des îles de la Madeleine sera fermé aux visiteurs à partir d’aujourd’hui. L’annonce est faite à la presse, ce 19 septembre 2019, par le Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Il en sera ainsi jusqu’à ce que les conditions de sécurité soient remplies.



La cérémonie de levée des corps des victimes du chavirement de pirogue, ayant fait quatre morts, dont un bébé de deux ans, s’est effectuée ce jeudi matin, 19 septembre, à l’hôpital Principal de Dakar.



A retenir que le chavirement d’une pirogue, lundi dernier, a occasionné 4 morts et 37 blessés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos