Urgent- Matam: Un boulanger tué

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Un boulanger a été retrouvé mort devant sa chambre à Matam. La victime, originaire de Nguidjilone, serait âgée entre 25 et 30 ans. D’après la Rfm, le corps sans vie a été découvert ce matin, baignant dans une mare de sang par une femme.



La dépouille mortelle a été acheminée au Centre de santé d’Ouroussogui. Et, la gendarmerie a ouvert une enquête.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos