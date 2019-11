Urgent: Me Aïssata Tall Sall démissionne de l'Assemblée nationale

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 13:11

Me Aïssata Tall Sall a décidé de quitter l’Assemblée nationale après avoir été nommée Envoyée spéciale du président de la République.



L'information a été confirmée par le président de l’Assemblée nationale en personne. Moustapha Niasse révèle avoir « reçu la lettre de démission de Maître Aïssata Tall Sall de la coalition « Oser l’Avenir », suite à sa nomination au poste d’Envoyée spéciale du président de la République. Conformément au dernier alinéa du règlement intérieur, elle sera remplacée par Marième Soda Ndiaye ».



Cette dernière est actuellement hors du pays et va être installée lors de la prochaine séance plénière.

