Urgent: Outhmane Diagne et Papito Kara libérés et placés sous contrôle judiciaire

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023

Les deux activistes Papito Kara et Outhmane Diagne, arrêtés suite au détournement des Unes de quelques journaux, viennent d’être libérés.



En prison depuis plusieurs mois, Papito Kara et Outhmane Diagne viennent d’être libérés.



Ainsi, ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge du 2ème cabinet.



