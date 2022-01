Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Urgent/ Pape Alé Niang réplique: Le journaliste traite Me El Hadj Diouf de violeur et de prédateur sexuel Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 21:06 | | 5 commentaire(s)| Pape Alé Niang, loin d’être tendre, s’attaque à Me El Hadj Diouf, condamné une fois, pour viol en France. Le journaliste, prenant sa propre défense rappelle les principes de droit à l’avocat, catalogué de « prostitué », de prédateur sexuel, et de mercenaire sans poids politique.

Le journaliste Pape Alé Niang n’a pas mis du temps pour donner la réplique à Me El Hadj Diouf qui l’a cité dans le groupe de journalistes engagé par Ousmane Sonko pour véhiculer des mensonges. Mais, Pape Alé Niang, très déterminé refuse de laisser passer cette accusation. Il a offert à l’avocat bavard sa force dose avec des diatribes, dont lui seul a le secret.



Ainsi, Pape Alé Niang qualifie Me El Hadj Diouf de « prostitué », de prédateur sexuel et de mercenaire politique insignifiant. Il évoque son absence dans la compétition pour la conquête des suffrages aux élections locales de janvier 2023.



D’après Pape Alé Niang, l’avocat nourrit d’une haine viscérale contre Ousmane Sonko. Raison, dit-il, de son engagement dans ce dossier Adji Sarr-Ousmane Sonko. Pour le journaliste, Me El Hadj Diouf fait du terrorisme médiatique. Donc, il promet de le rejoindre sur ce terrain pour répondre à toutes les sorties. De l’avocat. « Personne des concernés n’est pas encore entendu dans le fonds du dossier. Donc, il ne peut pas avoir de procès », clarifie le journaliste.



Pape Alé Niang est catégorique dans ses convictions. Et, iindique que Me El Hadj Diouf qui a une dent contre Ousmane Sonko ne rêve que d’un procès pour faire son « show » infertile, sans goût au Tribunal. Rien, dit-il, ne l’empêche de parler de ce dossier, ayant abouti à la mort de 14 personnes. « Kou Mbaam, Mbaam lou, Nga laobé-laobé lou ».





