Urgent / Pastéfiens en colère ou groupe de malfaiteurs : Ça chauffe aux Parcelles Assainies, Rond-Point Case Ba ! Une alerte lancée à une voisine, a été un indicateur de la tension en cette partie de la banlieue, plus précisément aux Parcelles Assainies, Rond-point Case Ba. Un groupe de jeunes est descendu dans la rue, brûlant tout ce qui est à sa portée de main.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

C’est vers 22 heures 30, qu’un gardien est venu alerter et demander à une voisine de venir vite ranger sa belle voiture, avant qu’elle ne soit la cible de ces jeunes vandales qui semaient la pagaille. Une alerte qui mit la puce à l’oreille d’un serviteur du groupe Leral.



Mais c’est aussi à ce moment que les forces de l’ordre, la police plus précisément, est apparue, semant la fuite dans cette bande, qui a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes.



Grâce à la réaction des vigiles et gardiens de la corniche Hamo 2, les foyers d’incendie issus des pneus brûlés, ont vite été maitrisés. Pas de blessé heureusement, même si des arrestations, il y en a eu, mais l’inquiétude et l’insécurité grandissent !



