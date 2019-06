Urgent – Ravi Pujari, libéré sous caution, aurait fui le Sénégal Selon des sources de renseignements, Don Ravi Pujari aurait fui le Sénégal après avoir obtenu sa libération sous caution, lundi. Au moment où on parlait de son extradition vers l’Inde…

Cet homme d’affaires indien, cité dans plusieurs affaires criminelles en Inde, était un proche collaborateur de Dawood Ibrahim. Il a été arrêté au Sénégal, le 21 janvier dernier.



La nouvelle sera un revers pour l’effort d’extradition de l’Inde. Selon un rapport du New Indian Express, Pujari a été arrêté dans un salon de coiffure à Dakar, au Sénégal, le 21 janvier, par la police locale, avec la collaboration du directeur général de renseignements de la police indienne, Amar Kumar Pandey. Pujari est confronté à de multiples avis de non-responsabilité (Red Corner Notices – RCN) émis par Interpol.



Originaire de Karnataka’s Malpe, le don est en fuite depuis plus de 20 ans. Extorsion, enlèvement contre rançon, meurtre et intimidation criminelle, Pujari a de nombreuses affaires contre lui.



Source senego

