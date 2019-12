Urgent - Ucad: Les étudiants affrontent la police pour réclamer la libération de leurs camarades arrêtés

Il y a présentement des affrontements entre force de l’ordre et les étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Une situation due à une réclamation de la libération des étudiants arrêtés dans le cadre de la marche contre la hausse de l’électricité.



Ainsi, les étudiants devaient faire une déclaration ce matin à 10h, pour protester contre l’arrestation de 5 des leurs lors d’une marche.



Finalement, les choses ont dégénéré entre eux et les forces de l’ordre. D’après l’étudiant Bassirou Tine du collectif qui réunit les facultés de l’Université, tous les cours ont été arrêtés à l’Ucad.



