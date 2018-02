Urgent : Un mort et 3 blessés dans un accident à Kaffrine

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2018 à 16:18

La route a fait de nouvelles victimes. Un véhicule 4x4 en prévenance de Kidira qui tentait d’éviter une moto- Jakarta, s’est renversé faisant fait un mort et trois blessés. Selon qui donne l’information, les faits se sont produits ce samedi, vers 11 heures près de Kaffrine.



A la veille du Magal de Porokhane, célébré avant-hier, les accidents de la route se sont multipliés sur les différents axes routiers qui mènent vers cette cité religieuse. Un dernier bilan fait état de 12 morts et d’une centaine de blessés.



