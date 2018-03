Urgent - Université Gaston Berger de Saint-Louis: affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

Le correspondant de leral.net à Saint Louis informe que les éléments du Groupement mobile d'intervention sont en train de tirer des grenades lacrymogènes pour disperser la foule d'étudiants.



Les causes de cet affrontement entre forces de l'ordre et les étudiants de l'Université Gaston Berger serait le non-paiement de leurs bourses.



A suivre.













Leral.net











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook