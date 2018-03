Urgent - Verdict : 5 ans ferme et une amende de 5 millions pour Khalifa Sall et Mbaye Touré, relaxe pour les deux percepteurs

La messe est dite ! Le maire de Dakar Khalifa Sall et Mbaye Touré viennent d'être condamnés à 5 ans d'emprisonnemnt ferme et à une amende de 5 millions pour faux et usage de faux et d'escroquerie portant sur les deniers publics portant sur 1, 6 milliards de FCFA dans la cadre de la gestion de la caisse d'avance.



Quant à ses co-prevenus, Ibrahima Yatma Diaw et Amadou Moctar Diop, ils ont écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme. Yaya Bodian, lui a pris 5 ans ferme.



Farou Traoré, deux ans dont six mois ferme.



Par ailleurs, les deux percepteurs ont été relaxés.











Kady FATY, leral.net



