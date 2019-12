Urgent - Verdict de l'affaire des talibés enchaînés: Le marabout Cheikhouna Guèye et Cie écopent de 2 ans avec sursis

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Le verdict du Tribunal de Louga sur l’affaire des talibés enchaînés, parvenu en exclusivité à Leral, indique que le marabout Cheikhouna Guèye et Cie, écopent d’une peine de 2 ans avec sursis.



Ainsi, ce délibéré est considéré comme un véritable soulagement pour les populations de Ndiagne et environ. L’idéal pour ces populations, est de voir cet érudit retrouver sa liberté.



Cheikhouna Guèye va retrouver les siens après un règlement de petits détails, liés aux procédures administratives et judiciaires.



Affaire à suivre…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos