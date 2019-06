Urgent-Violent accident à Saint-Louis : 9 morts et 12 blessés Un violent accident a eu lieu ce matin sur l’axe Saint-Louis-Ross Béthio. Un camion est entré en collision avec une voiture de transport. Le bilan provisoire fait état de 9 personnes décédées et de 12 blessés, selon la RFM. 5 ambulances et les voitures des sapeurs-pompiers sont en train d’évacuer les populations à l’hôpital régional de Saint-Louis, assistés de personnes bénévoles.

Ce nouvel accident porte à 16 personnes, les victimes d’accident dans la zone en une semaine.



Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos