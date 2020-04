Urgent : le Sénégal enregistre un cinquième décès du coronavirus Alors qu’on vient à peine d’annoncer le décès, hier, d’un 4ème malade du coronavirus, un homme de 68 ans, domicilié à Keur Massar, la Rfm rapporte qu’un 5ème patient est décédé du covide 19 au Sénégal, ce lundi, sans plus de détail. Notre pays compte ainsi 367 cas confirmés de coronavirus, dont 220 guérisons, 5 décès, 1 évacuation et encore 141 patients sous traitement dans les hôpitaux. Nous y reviendrons

