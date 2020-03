Urgent- les nouvelles précisions du Ministère de la Santé, suite au nouveau cas recencé! Comme révélé tantôt, un nouveau cas de coronavirus a été détecté sur un patient consulté à Touba. Ce dernier a rejoint le pays, en provenance de l’Italie, un des pays européens les plus touchés par l’épidémie. Faisant son communiqué, le ministère fait le bilan en soulignant qu’il « a immédiatement été prélevé et isolé. Le patient est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann ».

