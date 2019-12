Usa : 200 africains dont 3 Sénégalais expulsés Deux cents (200) migrants africains dont 3 Sénégalais ont été expulsés dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre 2019 par la police américaine de l’immigration, suite à des ordres d’expulsion signés par le président Donald Trump concernant des repris de justice et autres migrants en situation irrégulière, selon Le Témoin

Les concernés ont été reconduits hors des frontières américaines après avoir été condamnés pour trafic de drogue, vol de voitures, entre autres.

D’autres personnes subiront le même sort. Des milliers d’immigrés clandestins, de toutes les nationalités confondues, attendent d’être mis dans des charters et rapatriés.



