Usa: Donald Trump licencie un responsable de la sécurité des élections Le président sortant américain a indiqué mardi soir qu'il limogeait le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Cette agence avait rejeté ces derniers jours les accusations de fraude électorale de grande ampleur formulées par Donald Trump, qui n'a toujours pas admis sa défaite face à Joe Biden.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 05:27

Donald Trump ne lâche rien. Il a annoncé mardi 17 novembre limoger le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Ce dernier avait contesté les accusations faites par le milliardaire républicain de fraudes "massives" à la présidentielle.



"La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes massives", a écrit le président sortant, qui nie toujours sa défaite au scrutin de novembre, dans un tweet. "C'est pourquoi, Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immédiat."





Cette agence gouvernementale, baptisée CISA, s'efforçait ces derniers jours à rejeter les accusations de fraude électorale de grande ampleur. "Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit", avait-elle souligné dans un communiqué, aux côtés d'autres agences américaines chargées de la sécurité des élections. "L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis", assuraient-elles encore.



"Ce fut un honneur de servir", a réagi Chris Krebs dans un tweet assorti du mot-dièse #Protéger2020.

