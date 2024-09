Usage de chanvre Indien : Alpagué et jugé, un nouveau marié prend six mois... Attrait à la barre du tribunal pour les faits d'offre ou cession de drogue, A. Diagne a nié les faits. Cependant, il affirme être un adepte de la mauvaise herbe. Interpellé avec 11 cornets par les policiers, il réfute les accusations. "Le Grand Panel"

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, ce jour-là, il se rendait à Malika pour voir un ami. Sur la route, il rencontre les limiers qui lui ont intimé l'ordre de s'arrêter. Il accepte et se verra fouiller par les pandores. Qui, reconnaît-il, ont trouvé dans ses poches, trois joins de chanvre indien. Une quantité destinée à sa propre consommation.



Concernant les 11 cornets, il jure ne les avoir jamais vu. Pour lui, les limiers ont voulu le charger davantage car, il avait refusé de signer le PV (Procès-verbal). Et, comme ils savent que c'est un adepte de la mauvaise herbe, ils ont mis 11 cornets au lieu de trois joins, sur procès-verbal.



A la barre du tribunal, le sieur Diagne confie qu'il vient de se marier et implore la clémence du juge pour qu'il puisse retrouver sa dulcinée. Après avoir juré qu'il ne s'adonnera plus à l'usage du yamba.



Le procureur a demandé au juge de disqualifier les faits d'offre ou cession en détention et usage de chanvre indien. Et de condamner le prévenu à six mois ferme. Son conseiller appuiera sa promesse.



Selon lui, son client connaît la gravité de son acte et ne va jamais le refaire. Il a plaidé pour une application bienveillante de la loi, après avoir attesté que son client n'avait pas 11 cornets de chanvre indien par devers lui mais, plutôt trois joins.



Le tribunal a disqualifié les faits d'offre ou cession de drogue en détention et usage de chanvre. Pour la condamnation, il a infligé une peine de six mois, dont deux ferme, au nouveau marié.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook