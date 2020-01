Usain Bolt bientôt papa pour la première fois (photos)

C’est sur son compte Instagram qu’Usain Bolt a annoncé qu’il sera bientôt papa pour la première fois. Il a partagé une photo de la jeune femme de 30 ans vêtue d’une longue robe rouge accompagné d’un joli message.



«Je tiens juste à vous dire qu’un roi ou qu’une reine va bientôt venir au monde», a-t-il écrit.



Kasi Bennet a également partagé des photos d’elle sur Instagram, annonçant à son tour qu’elle est enceinte. «Notre plus grande bénédiction…Notre plus grande célébration…Notre enfant en Or arrive bientôt.»



Usain Bolt, 33 ans et Bennet sont ensemble depuis 2014 mais ils se sont révélés au grand public il y a de cela quatre ans.