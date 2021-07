Usine de Poisson Omega Pelagic À Sandiara (Mbour) : Des travailleurs licenciés, le directeur traîné en justice Au quartier de Mbour Sérère Kao, dans la commune de Sandiara, le climat reste tendu au sein de l'usine de poissons Omega Pelagic. En effet, ente le directeur Mohamed Ben Hayade et des travailleurs de l’usine, rien ne va plus. À l'origine du différend, ces travailleurs dénoncent les mauvaises conditions de travail dans l’usine.

D'après un des délégués de ces travailleurs, ils travaillent 12 heures de temps dans la journée et sont rémunérés à hauteur de 3500 Cfa. Ne pouvant plus supporter cette maltraitance, ces travailleurs ont décidé de créer un syndicat pour défendre leurs intérêts auprès des responsables de l'entreprise.



D’après « Tribune », c’est une chose qui n'a pas été du goût du responsable qui a décidé de se séparer de ces travailleurs syndicalistes, au nombre de 15.



D'ailleurs, ces travailleurs licenciés ont saisi la justice pour trancher cette affaire qui occupe toutes les conversations dans la commune de Sandiara. D'après des sources fiables, le maire de la ville Serigne Guèye Diop, tente une médiation pour que ces travailleurs retirent leur plainte.



