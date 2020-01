Usurpation de fonction: Une fausse "gendarmette" arrêtée à Pire

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Aidara Ndiaye, une femme divorcée et mère de trois enfants, qui se faisait passer pour une vraie gendarme, a réussi à délester plusieurs militaires, policiers et pandores de leurs biens.



Adama Ndiaye, de son vrai nom à l'état civil, a également réussi à escroquer de richissimes commerçants et des chauffeurs. Elle a été arrêtée, samedi dernier, à Pire, par les vrais gendarmes de Keur Massar.



Quid de son modus operandi ? D'après L'Observateur, elle mettait sa tenue de gendarme, aborde ses victimes, les charme, avant de les gruger en les droguant après une partie de jambes en l'air.



Elle sera déférée pour usurpation d'identité et de fonctions, administration de substances nuisibles à la santé, vol de numéraires et d'effets vestimentaires ainsi que défaut d'inscription au fichier sanitaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos