Usurpation de fonction à Golf Sud : Un faux douanier arrêté chez lui avec un important arsenal de confection de faux documents

Arrestation du très recherché faux douanier, samedi dernier, au quartier près du marché louma « jeudi » situé dans le département de Guédiawaye par les limiers du commissariat de la commune de Golf Sud. Mais, avant son interpellation, le gus, qui se disait douanier, était très sollicité par de gens qui voulaient acheter une voiture d’occasion. Ainsi, il accepte la proposition de la clientèle, se montre très rassurant et se fixe un délai de quelques jours pour satisfaire la demande. Mais, après avoir empoché l’argent, le « soldat » de l’économie disparaît dans la nature, sans laisser de traces et coupe les amarres avec les clients. Qui se rendent compte avoir été grugés par leur partenaire en affaires et décident de porter plainte contre lui.



Malgré les nombreuses plaintes déposées contre lui dans des commissariats de la banlieue, indiquent nos interlocuteurs, le faux douanier continuait néanmoins à duper des gens et leur soutirer beaucoup d’argent avant de se volatiliser. Sachant qu’il est activement recherché, le malfaiteur délocalise ses activités, se fait discret et joue à cache-cache avec les flics. Qui se démultiplient, maintiennent le dispositif de traque et guettent le moindre renseignement sur l’apparition du faux soldat de l’économie. Mais, alertés sur la présence du gus au quartier marché louma « jeudi », les éléments de la brigade de recherches de la police de Golf Sud localisent la maison du malfaiteur, débarquent et le surprennent dans la concession et l’embarquent.



Une perquisition de la chambre du faux douanier a permis aux flics de découvrir un important dispositif de fabrique de faux documents administratifs, notamment des cartes grises. Il était au courant également de toutes les activités de la douane et parvenait à confectionner des insignes et des attributs des soldats de l’économie par le biais d’un ordinateur, d’une imprimante et d’accessoires, qui ont été découverts dans la chambre par les policiers.



En attendant que le faux soldat de l’économie soit présenté devant le procureur pour faux et usage de faux, escroquerie et usurpation de fonction, les enquêteurs sont en train d’exploiter les données de l’ordinateur qui sert à fabriquer de faux documents administratifs et autres pièces à conviction. D’autres victimes de l’usurpateur de fonction ont commencé à se manifester au commissariat, pour renouveler leur plainte contre le malfaiteur.













Les Echos