Usurpation de fonction, escroquerie…: Le Camerounais falsifiait le cachet du Dg des Douanes sénégalaises pour proposer de fausses ventes aux enchères publiques Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2023 à 17:48

Ressortissant camerounais, Joël Wilfried Fodjo Mbiekop a été arrêté et déféré au parquet vendredi pour escroquerie et usurpation de fonction. Il est présenté comme étant le cerveau de la bande de faussaires qui falsifiaient le cachet du directeur général des douanes sénégalaises pour proposer de faux avis de ventes aux enchères publiques de véhicules saisis par les […] Ressortissant camerounais, Joël Wilfried Fodjo Mbiekop a été arrêté et déféré au parquet vendredi pour escroquerie et usurpation de fonction. Il est présenté comme étant le cerveau de la bande de faussaires qui falsifiaient le cachet du directeur général des douanes sénégalaises pour proposer de faux avis de ventes aux enchères publiques de véhicules saisis par les soldats de l’économie. À travers un communiqué en date du 04 octobre dernier, la Direction générale des Douanes alertait sur la circulation de faux documents portant avis de vente aux enchères publiques de véhicules largement diffusés sur les réseaux sociaux. Il a été relevé dans ladite note que des malfaiteurs proposaient leur intermédiation pour l’acquisition de véhicules qui seraient mis en vente par la Douane et que tout participant à cette opération fictive devait au préalable verser la somme de 100 000 F CFA. Mais le patron des gabelous ne s’est pas limité à alerter, il a aussi saisi la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) de la Police nationale d’une plainte contre X. Et, les enquêtes menées par ce service, piloté par le commissaire Aly Kandé, n’ont pas été vaines. En effet, selon des sources policières, le cerveau de cette bande, qui usurpait l’identité du Directeur général des douanes sénégalaises pour annoncer cette fausse vente aux enchères de biens dont des véhicules saisis, est formellement identifié et appréhendé. Il s’agit d’un ressortissant Camerounais répondant au nom de Joël Wilfried Fodjo Mbiekop. Face aux enquêteurs, le mis en cause a d’abord tenté de nier les faits faisant ainsi croire qu’il a été contacté par son ami Sillany Assonfac, également basé au Cameroun. Et selon ses dires, ce dernier lui aurait demandé de recevoir des fonds via le service de transfert d’argent Wave et de lui faire parvenir l’argent. Une ligne de défense qui n’a visiblement pas convaincu les policiers qui, au terme de la durée légale de garde à vue, l’ont déféré vendredi au parquet de Dakar pour usurpation de fonction, escroquerie, faux et usage de faux. Selon une autorité judiciaire, les membres de ce réseau avaient falsifié le cachet du Directeur général des douanes pour donner une apparence de légitimité à cette fausse annonce. Mais cette arrestation a permis de mettre fin à cette opération de fraude complexe, s’est notamment réjoui notre interlocuteur. En tout état de cause, la Police poursuit ses investigations pour « déterminer l’ampleur de la fraude, identifier d’autres complices potentiels, et clarifier les ramifications transfrontalières de l’affaire ». Car, de son avis, cette affaire souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et la fraude financière, appelant les Sénégalais à la vigilance lorsqu’il s’agit, notamment, de transactions financières en ligne. Salla GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/arrete-pour-usurpation-de-fonc...

