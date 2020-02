Usurpation de fonction : les vrais gendarmes arrêtent le faux gendarme guinéen Les gendarmes de Kédougou ont mis aux arrêts et mis en prison Alhassane Diallo, 30 ans, qui se faisait passer pour un gendarme guinéen, pour escroquerie et usurpation de fonction. L’homme résidant près de la frontière avec la Guinée Conakry, au village aurifère de Bantaco, et ciblait les riches orpailleurs en délicatesse avec la justice, à qui il promettait de les tirer d’affaire moyennant de fortes sommes d’argent, rapporte L’Observateur. Pour son dernier coup, il a encaissé la forte somme de 500 000 francs de la part de sa victime, ajoute le journal.

