Usurpation de l’identité du maire Ngoné Mbengue : Un escroc prétend organiser des missions à l’étranger, au nom de la Ville de Dakar

« Cet individu prétend frauduleusement organiser des missions à l’étranger au nom de la municipalité. Nous tenons à préciser que Madame le Maire et la Ville de Dakar, ne sont en aucun cas impliquées dans de telles démarches frauduleuses », ajoute la Ville de Dakar, via un communiqué officiel publié hier.



Selon le journal, dans le même sillage, l'institution ajoute que toute communication officielle émanant de la municipalité, se fait exclusivement par les canaux institutionnels reconnus. Ngoné Mbengue appelle à la vigilance et n‘exclut pas de saisir la justice.



« Nous appelons donc à la plus grande vigilance et invitons toute personne ayant été contactée dans ce cadre suspect, à ne pas donner suite et à signaler immédiatement toute tentative d’escroquerie aux autorités compétentes. La ville de Dakar prend cette situation très au sérieux et se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans ces actes de fraude et d’usurpation d’identité », laisse entendre le communiqué.



Pour toute vérification ou information complémentaire, veuillez contacter la mairie aux coordonnées officielles.