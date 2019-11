Usurpation et escroquerie : Un ex-chargé de mission de la présidence, condamné

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Ex-chargé de mission et photographe à la présidence de la république, Momath Diop a été condamné à 6 mois, assortis du sursis, pour usurpation de fonction et escroquerie au préjudice de l'Etat. L'homme qui exerce le métier de photographe depuis 1986, avait réussi à obtenir des entrées dans plusieurs chancelleries, avant d'être recruté par la présidence comme chargé de mission, de 2014 à 2015.



Usant de sa carte professionnelle, alors qu'il était démis de ses fonctions, l'ex-chargé de mission se sucrait sur le dos des Ambassades et consulats, accrédités au Sénégal en leur vendant des photos prises lors de la présentation des lettres de créance à des prix élevés.



Des actes qui lui ont valu une condamnation. Le Quotidien renseigne qu'en septembre dernier, Diop a tiré 6 photos de dimensions 30X45 qu'il a recadrées et revendues aux autorités soudanaises à 210 000 FCfa. "Je n'avais plus de sources de revenus, car je n'avais plus de travail. Je demande pardon. Je reconnais mon erreur", a-t-il confessé à la barre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos