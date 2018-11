Utilisation de l'aéroport Senghor : Dakar rappelle à l'ordre Washington

Selon ""La Lettre du Continent, "le ministre des Affaires étrangères sénégalais, Me Sidiki Kaba, a notifié un rappel à l'ordre à l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi".



Le courroux de Dakar ? Le journal, citant ses sources, "cette décision fait suite au non-respect des procédures d'approche sur l'aéroport international Léopold Sédar Senghor par les avions militaires américains".



"La Lettre du Continent" rappelle que "l'ancien aéroport commercial de Dakar- remplacé aujourd'hui par l'aéroport Blaise-Diagne- est utilisé depuis 2017 par des avions logistiques militaires".



La même source ajoute : "Or, les États-Unis disposent d'un important dispositif d'Africom dans la capitale sénégalaise. Ce dernier opère notamment dans la formation des Forces armées du Sénégal (FAS). A ce titre, Africom collabore régulièrement avec les éléments français au Sénégal (EFS), qui disposent d'un officier de liaison au sein du détachement US."















