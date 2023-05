Utilisation des 14 milliards FCfa pour le Mondial : Yankhoba Diattara revient sur les faits «Epinglé » par la Cour des comptes sur l’utilisation du budget de 14 milliards FCfa pour la participation du Sénégal au Mondial 2022 au Qatar et à ceile de la Can 2021, l’ex-ministre des Sports Yankhoba Diattara déballe et solde ses comptes. Dans un entretien avec "L’Observateur", il se dit rassuré et soutient ne pas avoir d’inquiétude sur sa gestion.

Sur l’acquisition d’un véhicule de fonction pour 200 millions FCfa, il déclare que son prédécesseur Matar Bâ est parti avec le véhicule le jour même de la passation de service. « Quand j’ai demandé à Matar Bâ, il m’a confié que c’est une voiture qui lui a été prêtée par la Présidence de la République », a révélé Yankhoba Diattara.



Qui ajoute : « J’ai alors contacté un prestataire de service public connu, qui loue à tous les ministères publics, afin qu’il mette un véhicule à ma disposition. J’ai contacté la Présidence pour demander à ce qu’on m’autorise à acheter un véhicule et jusqu’à mon départ, je n’ai pas eu de retour. »



Quid de la réfection de son bureau à 60 millions FCfa ? Il répond : « c’est le même bureau que Matar Bâ, on l’a juste réaménagé en changeant tout. J’ai décidé de tout changer, car le mobilier n’était pas adéquat. Par rapport aux coûts (60 millions FCfa), ce sont les techniciens qui les fixent », se dédouane-t-il.



Sur les 51 personnes que le Dage a pris en charge sur fonds propres ? M. Diattara se lave à grande eau. « En tout cas, je ne peux le faire. Je ne fais que sur des délégations officielles. Et les invités du ministre, cette liste est connue par le président de la République et tout le monde. Maintenant, si quelqu’un a pris d’autres personnes sur fonds propres, ce n’est pas moi », précise l’ex-ministre des Sports.













