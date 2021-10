VAR: Quand Ousmane Sonko prônait la loi du talion Dans cette vidéo, on voit Ousmane Sonko affirmer que les forces de sécurité doivent être neutres et les laisser entre les "bandits présidentiels" et là on verrait qui détient la majorité dans ca pays. Et au bout d'une rixe avec le camp de Doudou Kâ, les blessés se comptent de son côté. La violence débute alors que les locales n'ont pas encore commencé...

