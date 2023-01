VDN: Un accident fait un mort et plusieurs blessés

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2023 à 18:24

Un passager à bord d’une moto a perdu la vie, ce matin dans un accident de la circulation sur la VDN entre le pont Sacré Cœur et la cité Keur Gorgui.



La victime et le conducteur ont été heurté par un chauffeur de camion qui a perdu le contrôle de son véhicule.



Le choc a causé un carambolage et plusieurs personnes se sont retrouvées avec des blessures. Le chauffeur du camion a pris la fuite.



Ousmane Wade