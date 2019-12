Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - 20 ANS DE SENEWEB – Abdou Salam Fall, l’entrepreneur de l’ombre, génie du web, confrme son leadership ! Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 01:37 | | 0 commentaire(s)| Le comité de rédaction de VIPEoples a dû choisir parmi une centaine de personnalités qui ont pu marquer l’année 2019 mais, curieusement, ses membres n’ont jeté leur dévolu sur aucun homme public. A une majorité -sortie de nulle part-, ils ont porté leur choix sur un illustre inconnu du grand public, mais un entrepreneur naturel devenu un leader parmi les jeunes de sa génération. Il s’agit de Abdou Salam Fall, fondateur et Président Directeur Général du N°1 des sites d’informations générales, Seneweb.



On dit de lui que c’est un génie qui a aidé nombre de patrons de journaux en ligne à développer leur affaire tant du point de vue du management que de la recherche d’informations. Même quelques hommes politiques lui doivent leur peu de connaissance dans l’utilisation de l’internet, pour ne pas dire qu’il a créé des sites pour certains d’entre eux. Et ce, dans la discrétion la plus absolue.



Cet as du web est décrit comme ayant une parfaite connaissance de la structure des ordinateurs et il n’a pas son pareil dans la conception et le développement des logiciels et des systèmes. Ce type de génie, disent les connaisseurs, englobe plusieurs domaines spécialisés dont les systèmes, la programmation, l’architecture matérielle et logicielle, les réseaux et les télécommunications, l’électronique numérique, les systèmes embarqués, l’informatique industrielle, le génie logiciel, la robotique et l’intelligence artificielle, entre autres…

Abdou Salam Fall a la fibre de l’entrepreunariat depuis son jeune âge.



C’est en 1999 qu’il crée le site Seneweb.com, devenu en très peu de temps un des numéros un, en tout cas une des références de la presse en ligne sénégalaise.



En récompense à ses capacités d’allier entreprenariat et leadership en tant que jeune africain, il a reçu plusieurs distinctions qui tenaient à l’honorer et le montrer comme exemple à d’autres jeunes du monde.



Pour autant ce succès international d’un jeune sénégalais est passé inaperçu car l’intéressé ne souhaitait pas être mis au-devant de la scène. Mais sa discrétion en a pris un coup récemment, au 28 eme FIDAK pour la premiére fois marquant les 20 ans de Seneweb par sa présence dans l’esplanade du pavillon orange du CICES qui vient encore d’attirer l’attention du grand public qui croyait se présenter devant un pavillon d’une grande télévision internationale. Peut-être que la présence des artistes comediens, des célébrités, des autorités sur leur plateau auraient contribué à le médiatiser plus que ne l’aurait souhaité Abdou Salam Fall lui-même. Mais ses actions sociales en faveur des démunis sont connues de toutes les familles religieuses du Sénégal.

VIPeoples a donc choisi de consacrer «SENEWEB.COM SON LEADERSHIP» en raison de sa reconnaissance par une compétence indiscutable de son fondateur Abdou Salam Fall et lui souhaite davantage de succès pour le futur.

TANGE TANDIAN ADMINISTRATEUR VIPEOPLES.NET







