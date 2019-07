VIDEO - 20 millions fcfa et passeports diplomatiques, les lions ont-ils ce mérite ? Regardez ! Prime de 20 millions fcfa et des passeports diplomatiques offerts par le Chef de l'Etat aux lions du Sénégal après avoir été vice champions d'Afrique à la Can 2019 en Egypte. Découvrez ce qu'en pensent les étudiants de l'UCAD !

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 20:18



