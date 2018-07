(VIDÉO) APR-LOUGA : Madame Ndoye quitte Moustapha Diop pour rejoindre Mamadou Mamour Diallo Entourée de sa base affective, de son environnement familial, de ses amis de toujours et d’une forte délégation du mouvement ‘’Dolly Macky’’ Mme Ndoye Ndeye Bineta Cissokho, a tenu chez elle au quartier Santhiaba centre, un point de Presse cet après-midi du jeudi 26 juillet 2018. Face aux journalistes Mme Ndoye a justifié avec amertume et désolation son départ de la sensibilité politique du maire Moustapha DIOP pour rallier avec courage et détermination le mouvement Dolly Macky de Louga du directeur des domaines, Mamadou Mamour DIALLO.



Pour elle, « le travail continue car l’APR est une famille, un nom, un style, une démarche novatrice. Notre ambition est d’obtenir une victoire triomphante au soir du 24 février 2019, au premier tour pour la réélection de notre candidat Macky SALL ».





« J’ai longtemps souffert en ayant subi des intrigues, des complots, des traquenards teintés de mensonges et de méchancetés » a encore déclaré la nouvelle militante des Dollystes.



Au sujet du contenu de son audience avec le Président de la République, Mme Ndoye oppose une fin de non-recevoir à toute sollicitation pour en savoir un seule mot.



« C’’est irresponsable, irrespectueux et irrévérencieux de dévoiler mes échanges avec la plus haute autorité du pays » s’est-elle contentée de dire pour conclure notre entretien

